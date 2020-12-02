ВОЗ ужесточила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения ужесточила правила ношения масок, в частности, теперь их нужно надевать и на улице.
Новые рекомендации касаются регионов, где распространяется коронавирусная инфекция, пишет Reuters.
Теперь носить маски стоит:
в магазинах, на рабочих местах, в школах в случае отсутствия надлежащей вентиляции;
на открытом воздухе, если нет возможности соблюдать социальную дистанцию;
в хорошо проветриваемых помещениях, если нет возможности соблюдать социальную дистанцию.
Также не стоит носить маски во время интенсивных физических нагрузок.
При этом в ВОЗ не рекомендуют использовать маски с клапанами.
По словам пресс-секретаря организации Маргарет Харрис, данные изменения стали крупнейшими с июня.
Правила распространяются на взрослых и детей старше 12 лет.
Напомним, что в Украине 21 ноября вступил в силу закон о штрафах за пребывание в общественных заведениях и транспорте без масок.
Как сообщал OBOZREVATEL, ВОЗ зафиксировала снижение заболеваемости в европейских странах с 23 по 29 ноября. В организации уточнили, что это связано с карантинными мерами.