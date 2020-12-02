ВОЗ ужесточила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения ужесточила правила ношения масок, в частности, теперь их нужно надевать и на улице.

Новые рекомендации касаются регионов, где распространяется коронавирусная инфекция, пишет Reuters.

Теперь носить маски стоит:

в магазинах, на рабочих местах, в школах в случае отсутствия надлежащей вентиляции;

на открытом воздухе , если нет возможности соблюдать социальную дистанцию;

в хорошо проветриваемых помещениях, если нет возможности соблюдать социальную дистанцию.

Также не стоит носить маски во время интенсивных физических нагрузок.

При этом в ВОЗ не рекомендуют использовать маски с клапанами.

По словам пресс-секретаря организации Маргарет Харрис, данные изменения стали крупнейшими с июня.

Правила распространяются на взрослых и детей старше 12 лет.

Напомним, что в Украине 21 ноября вступил в силу закон о штрафах за пребывание в общественных заведениях и транспорте без масок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВОЗ зафиксировала снижение заболеваемости в европейских странах с 23 по 29 ноября. В организации уточнили, что это связано с карантинными мерами.