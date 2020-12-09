ВОЗ: Турция значительно занижала реальное количество зараженных COVID-19. Инфографика

Юрий Сергиенко Мир 19:01, 9.12.2020 Обновлено: 19:05, 9.12.2020

Власти Турции до конца ноября скрывали реальное количество зараженных COVID-19. В начале декабря страна резко вырвалась в лидеры по распространению вируса.

Во Всемирной организации здравоохранения узнали об этом только в начале декабря и теперь готовят рекомендации для Анкары, передает Turkish Minute.

Издание отмечает, что ранее в официальные отчеты вносили только количество госпитализированных больных, а не все случаи заражения.

Согласно графикам сайта worldometers.info, стремительный рост начался как раз в конце ноября.

Общее количество зараженных в Турции.
worldometers.info

Некоторые СМИ отмечают, что власти скрывали реальное положение дел, чтобы провести чемпионат Формулы-1 и туристический сезон.

Сколько людей заражены коронавирусом сейчас.
worldometers.info

Как заявил глава отделения ВОЗ в Турции Иршад Шейх, пока ситуация не выглядит тяжелой, однако система здравоохранения может рухнуть в любой момент.

Суточные показатели заражений
worldometers.info

По словам доктора, декабрьские показатели, где зафиксировано более 30 тысяч зараженных за сутки, а также рекордные показатели летальных случаев (195 человек в сутки), насторожили организацию.

Смертность от коронавируса в Турции.
worldometers.info

"Хотя ситуация в больницах Турции не выглядит такой тяжелой, как в медучреждениях США и Европы, система здравоохранения страны может рухнуть в любой момент, если Анкара продолжит идти по тому же пути", – пояснил Шейх.

Он настаивает на необходимости срочно ввести в стране дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса.

Как пишет ВВС, только 30 ноября президент Реджеп Тайип Эрдоган распорядился ввести полный локдаун на выходных и комендантский час в будни. В то же время ограничения не касаются ряда отраслей экономики, в том числе производства и поставок.

По состоянию на 9 декабря в Турции зафиксировано 893,6 тысяч заражений. Из них 441,5 тысяч выздоровели и 15,3 тысячи пациентов скончались.

Общая статистика заболеваемости в Турции.
worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря Турция оказалась на третьем месте в мире по распространению коронавируса. За сутки тогда заразились 30 402 человека.

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