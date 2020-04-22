ВОЗ срочно обратилась к Беларуси из-за коронавируса: в стране паникуют

Всемирная организация здравоохранения призвала власть Беларуси ввести карантинные меры, чтобы обеспечить дистанцирование граждан и замедлить распространение коронавируса.

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Соответствующий призыв эксперты разместили на сайте ВОЗ после посещения Минска.

В организации подчеркнули, что количество больных коронавирусом в этой стране "стремительно растет".

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В организации обратили внимание на то, что Беларусь не закрывала свои границы, не останавливала работу заводов, магазинов, заведений питания и образования. Массовые мероприятия также не запрещены, а церкви отправляли богослужения на Пасху 19 апреля в обычном режиме.

Минску посоветовали отложить "массовые собрания", в том числе религиозные, спортивные и культурные мероприятия, а также ввести карантин для лиц, контактировавших с больными COVID-19, а также тех, у кого есть подозрение на заражение.

Кроме того властям рекомендовали предоставить гражданам возможность для дистанционной работы и учебы, остановить работу не критичных предприятиях и ограничить "передвижения без предельной необходимости, особенно для групп риска".

По состоянию на 21 апреля в Беларуси, по официальным данным, погибли 55 человек, у которых обнаружили коронавирус. Всего было зафиксировано 6723 случая заражения.

При этом граждане уже начали паниковать из-за ситуации с пандемией. Несмотря на продолжение учебного процесса, в некоторые школы ученики не пришли.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 апреля стало известно, что в стране за сутки прибавилось 1485 случаев коронавируса, что лишь на сотню меньше, чем в охваченной пандемией Испании.

При этом Министерство обороны Беларуси заявило, что эпидемиологическая обстановка позволяет провести парад на 9 мая в стране, несмотря на пандемию.