ВОЗ сообщила о рекордном количестве больных COVID-19 за неделю

За неделю с 19 по 25 октября в мире прибавилось более 3,3 млн больных коронавирусом, что является самым высоким показателем с начала пандемии.

Об этом во вторник, 3 ноября, сообщили на сайте Всемирной организации здравоохранения. Количество летальных случаев увеличилось более чем на 45 тысяч, что на 9 тысяч больше, чем за неделю до этого.

В общем, по состоянию на 1 ноября, в мире было зарегистрировано около 46 млн зараженных и 1,2 млн умерших от COVID-19.

"Дальнейшее ускорение темпов заболеваемости было особенно заметным в Европейском регионе, из которого пришли сообщения о половине всех новых случаев заболевания в мире – более 1,7 млн, что представляет собой 22-процентный рост по сравнению с предыдущей неделей. Более того, этот регион информировал также об устойчивом росте числа смертей – 46-процентный рост по сравнению с предыдущей неделей", – уточнили в ВОЗ.

Отмечается, что в Северной и Южной Америке с 26 октября по 1 ноября заразились более 999 тысяч человек, а общее число инфицированных превысило 20 млн. За семь дней зарегистрированы более 17 тысяч смертей, на 1 ноября общее число летальных исходов составило более 639 тысяч.

В Европе число зараженных выросло более чем на 1,7 млн – до более чем 11 млн. За неделю умерли более 17 тысяч человек, а общее число умерших превысило 285 тысяч.

В регионе Юго-Восточной Азии за неделю заразились более 381 тысяч человек, и их общее число превысило 9 млн. Количество умерших превысило 144 тысяч, что на 4,6 тысяч больше, чем неделей раньше.

В США число заразившихся увеличилось за неделю почти на 549 тысяч, в Индии – более чем 319 тысяч, в Бразилии – более чем на 163 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, английский профессор Джулиан Гискокс с Ливерпульского университета спрогнозировал конец пандемии коронавируса. Он сообщил, когда мир может вернуться к некому "подобию нормальности".