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8 марта • обновлено в 22:03
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ВОЗ развенчала главные мифы о коронавирусе

2.7т
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала список самых распространенных мифов о китайском коронавирусе COVID-19.

Рекомендация не верить в ложные мифы опубликована на сайте организации. Там отметили, что лучшей профилактикой остаётся обработка рук антисептиком или их мытьё водой с мылом.

Факты, которые развенчивают самые распространенные мифы:

  • Коронавирус не передается через укусы комаров;

  • Детская моча не является средством профилактики, она не убивает вирусы и бактерии;

Коронавирус

Коронавирус

Иллюстрация

  • Пребывание на улице в холодную и снежную погоду не поможет уничтожить коронавирус;

  • Употребление кокаина не поможет защититься от COVID-19;

  • Существует очень малая вероятность передачи коронавируса через предметы (например, монеты или банкноты), на такой поверхности вирус живет не более нескольких часов;

  • Чеснок не поможет вам защититься от вируса;

  • Натирание рук кунжутным маслом также не поможет;

  • Во время кашля и чихания коронавирус не разносится на расстояние 8 метров – капли, выделяемые в таких случаях, разлетаются на расстояние до 1 метра;

  • Коронавирус не может разлетаться по воздуху на большие расстояния – у вируса большая масса и поэтому он не способен на это;

  • Электрические устройства для сушки рук не убивают коронавирус – для профилактики надо обрабатывать руки спиртосодержащими антисептиками или мыть с водой и мылом;

  • Обработка всего тела этанолом или хлорной известью не убьет вирус SARS-CoV-2;

  • Получать письма и посылки из Китая безопасно, вы не рискуете заразиться;

  • На сегодня нет оснований считать, что заразиться коронавирусом можно от домашних животных;

  • Вакцины от пневмонии не защищают от китайского коронавируса, антибиотики также бессильны;

  • Регулярное промывание носа солевым раствором не поможет защититься от вируса SARS-CoV-2;

Карта распространения коронавируса:

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
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