ВОЗ развенчала главные мифы о коронавирусе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала список самых распространенных мифов о китайском коронавирусе COVID-19.

Рекомендация не верить в ложные мифы опубликована на сайте организации. Там отметили, что лучшей профилактикой остаётся обработка рук антисептиком или их мытьё водой с мылом.

Факты, которые развенчивают самые распространенные мифы:

Детская моча не является средством профилактики, она не убивает вирусы и бактерии;

Коронавирус не передается через укусы комаров;

Пребывание на улице в холодную и снежную погоду не поможет уничтожить коронавирус;

Употребление кокаина не поможет защититься от COVID-19;

Существует очень малая вероятность передачи коронавируса через предметы (например, монеты или банкноты), на такой поверхности вирус живет не более нескольких часов;

Чеснок не поможет вам защититься от вируса;

Натирание рук кунжутным маслом также не поможет;

Во время кашля и чихания коронавирус не разносится на расстояние 8 метров – капли, выделяемые в таких случаях, разлетаются на расстояние до 1 метра;

Коронавирус не может разлетаться по воздуху на большие расстояния – у вируса большая масса и поэтому он не способен на это;

Электрические устройства для сушки рук не убивают коронавирус – для профилактики надо обрабатывать руки спиртосодержащими антисептиками или мыть с водой и мылом;

Обработка всего тела этанолом или хлорной известью не убьет вирус SARS-CoV-2;

Получать письма и посылки из Китая безопасно, вы не рискуете заразиться;

На сегодня нет оснований считать, что заразиться коронавирусом можно от домашних животных;

Вакцины от пневмонии не защищают от китайского коронавируса, антибиотики также бессильны;