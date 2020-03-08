ВОЗ развенчала главные мифы о коронавирусе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала список самых распространенных мифов о китайском коронавирусе COVID-19.
Рекомендация не верить в ложные мифы опубликована на сайте организации. Там отметили, что лучшей профилактикой остаётся обработка рук антисептиком или их мытьё водой с мылом.
Факты, которые развенчивают самые распространенные мифы:
Коронавирус не передается через укусы комаров;
Детская моча не является средством профилактики, она не убивает вирусы и бактерии;
Коронавирус
Иллюстрация
Пребывание на улице в холодную и снежную погоду не поможет уничтожить коронавирус;
Употребление кокаина не поможет защититься от COVID-19;
Существует очень малая вероятность передачи коронавируса через предметы (например, монеты или банкноты), на такой поверхности вирус живет не более нескольких часов;
Чеснок не поможет вам защититься от вируса;
Натирание рук кунжутным маслом также не поможет;
Во время кашля и чихания коронавирус не разносится на расстояние 8 метров – капли, выделяемые в таких случаях, разлетаются на расстояние до 1 метра;
Коронавирус не может разлетаться по воздуху на большие расстояния – у вируса большая масса и поэтому он не способен на это;
Электрические устройства для сушки рук не убивают коронавирус – для профилактики надо обрабатывать руки спиртосодержащими антисептиками или мыть с водой и мылом;
Обработка всего тела этанолом или хлорной известью не убьет вирус SARS-CoV-2;
Получать письма и посылки из Китая безопасно, вы не рискуете заразиться;
На сегодня нет оснований считать, что заразиться коронавирусом можно от домашних животных;
Вакцины от пневмонии не защищают от китайского коронавируса, антибиотики также бессильны;
Регулярное промывание носа солевым раствором не поможет защититься от вируса SARS-CoV-2;
Карта распространения коронавируса:
Как писал OBOZREVATEL:
Более 104 тыс. человек во всем мире по состоянию на 8 марта заражены коронавирусом.
В Италии по состоянию на субботу, 7 марта, заражение новым коронавирусом подтверждено у 5 061 пациента.
В этот же день лидер Демократической партии Италии Никола Зингаретти подтвердил, что инфицирован китайским коронавирусом.
Первый случай заражения официально подтвердили в Молдове.
Кроме того, два случая инфицирования коронавирусом было зафиксировано на Мальдивах. Эпидемия затронула уже почти все популярные курортные направления в мире.
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