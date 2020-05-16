Распыление дезинфицирующих средств является неэффективным методом борьбы с коронавирусом COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Мало того, это может нанести больше вреда, чем пользы. Об этом сказано в заявлении Всемирной организации здравоохранения, передает CNN.

Организация привела в качестве довода исследование, в котором говорится, что распыление отбеливателя или других химических средств на большой территории неэффективна. Это же касается и дезинфекции ультрафиолетом.

Отмечается, что на улице средства для дезинфекции дезактивизируются, когда смешиваются с грязью и мусором. "Это может быть напрасной тратой усилий", – подчеркнули в организации.

А вот опрыскивание людей дезинфекторами и вовсе в ВОЗ назвали плохой идеей, потому что это может нанести вред глазам, дыхательным путям или коже.

"Распыление некоторых химических веществ, таких как формальдегид, агенты на основе хлора или соединения четвертичного аммония, не рекомендуется из-за неблагоприятного воздействия на здоровье работников на объектах, где использовались эти средства", –подчеркнули в организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения назвали самый эффективный способ предотвращения заражения коронавирусом: это мытье рук.