ВОЗ продлила режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии COVID-19

Всемирная организация здравоохранения продолжила еще на три месяца режим международной чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса.

Соответствующее решение было принято на четвертом экстренном заседании чрезвычайного комитета ВОЗ, который состоит из 18 экспертов и 13 консультантов. Оно прошло в Женеве еще 31 июля, однако результаты были озвучены 1 августа, передает UN News.

В частности, специалисты выразили обеспокоенность тем, что пандемия до сих пор несет чрезвычайную ситуацию для общественного здравоохранения, и это вызывает международную обеспокоенность.

Поэтому рекомендацию продолжить такой режим комитет представил генеральному директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, и он с ней согласился. Отмечается, что по его решению заседание комитета вновь созовут в течение трех месяцев.

В то же время подчеркивается, что специалисты рекомендовали ВОЗ "продолжать координировать и мобилизовать" глобальные и региональные организации на борьбу с пандемией, а также оказывать поддержку странам в противодействии распространению COVID-19 и способствовать ускорению научных исследований для выяснения животного источника и потенциального природного резервуара коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус выразил убеждение, что последствия пандемии коронавируса мир будет ощущать на протяжении десятилетий.