ВОЗ призвала страны не расслабляться и усилить тестирование на COVID-19

В ВОЗ призвали правительства стран не терять бдительность при снижении заболеваемости COVID-19 и увеличивать количество тестирований.

Как сообщила The Hill, об этом заявила руководитель ВОЗ по реагированию на COVID-19 Мария ван Керхове. По ее словам, нет причин для новой волны заболеваемости.

"Даже несмотря на то, что количество случаев заболевания сокращается, всем странам необходимо сохранять бдительность", – сказала она.

Она отметила, что благодаря мерам, которые предпринимают во всем мире, передача вируса уменьшается.

При этом представитель ВОЗ призвала все страны наращивать масштабы тестирований на COVID-19, чтобы быть готовыми к возможным будущим вспышкам болезни.

"В наших силах удерживать передачу вируса на низком уровне, и мы видели, как десятки стран продемонстрировали нам, что это можно взять под контроль и держать под контролем", – отметила ван Керхове.

Однако в ВОЗ предупредили, что потенциальные вакцины от коронавируса, которые могут получить одобрение надзорных органов США в середине декабря, уже не смогут смягчить нынешнюю волну COVID-19, с которой столкнулись страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на пятницу, 27 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 61,2 млн человек. За минувший день выявлено 540 802 новых инфицированных. Всего от болезни скончались 1,4 млн пациентов, а выздоровели – 42,3 млн.