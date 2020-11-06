ВОЗ призвала страны готовиться к следующей пандемии

Специалисты Всемирной организации здравоохранения выразили уверенность, что COVID-19 можно победить. Они призвали правительства стран-членов ВОЗ не отступать от других важных целей в области здравоохранения и готовиться к следующей пандемии.

Такие ключевые фразы содержатся в пресс-релизе организации к 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, передает CNN. Она состоится 9 ноября в формате видеоконференции.

Прежде всего в ВОЗ отметили, что мир может победить COVID-19 с помощью науки, решений и солидарности. По данным организации, хотя эта пандемия и является глобальным кризисом, "многие страны и города успешно предотвратили или контролировали передачу инфекции с помощью комплексного научно-обоснованного подхода".

"Впервые мир сплотился вокруг плана по ускорению разработки необходимых нам вакцин, диагностических и терапевтических средств и обеспечению их доступности для всех стран на основе справедливости", – говорится в заявлении организации.

Там подчеркнули: пандемия COVID-19 стала напоминанием о том, что здоровье является основой социальной, экономической и политической стабильности. Также, по мнению специалистов ВОЗ, она говорит о важности общих усилий организации по расширению охвата услугами здравоохранения и лучшей защиты населения.

При этом в организации заявили, что государства-члены должны готовиться к следующей пандемии уже сейчас.

"В прошлом году мы увидели, что страны с надежной инфраструктурой готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения смогли быстро принять меры для сдерживания и контроля распространения коронавируса", – отметили они.

На предстоящей сессии ВОЗ рассмотрит проект резолюции, который усиливает готовность стран к таким будущим чрезвычайным ситуациям.

"Эта резолюция призывает мировое сообщество здравоохранения обеспечить, чтобы все страны были лучше оснащены для выявления случаев COVID-19 и других опасных инфекционных заболеваний, принятия ответных мер", – подытожили в ВОЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на пятницу, 6 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 49 млн человек. За минувший день вновь было выявлено рекордное количество новых инфицированных – 604 689.