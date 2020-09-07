ВОЗ призвала мир готовиться к новой пандемии

Во Всемирной организации здравоохранения призвали мир заблаговременно готовиться к новой пандемии.

Вспышка COVID-19 является далеко не последней, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге 7 сентября, запись которого есть на YouTube-канале организации.

"Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются частью жизни", – сказал он.

Гебрейесус подчеркнул, что мир должен быть подготовлен к новой пандемии намного лучше, чем к COVID-19.

"Когда придет следующая пандемия, мир должен быть подготовлен в большей степени, чем он был в этот раз", – подчеркнул глава ВОЗ.

Также гендиректор организации отметил, что в последние годы страны пренебрегали сферой общественного здравоохранения. Он добавил, что именно это является основой для ответа на пандемии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ спрогнозировали начало массовой вакцинации от коронавируса в середине 2021 года.

До этого времени, убеждены в организации, ожидать ее не стоит.