ВОЗ утвердила резолюцию по коронавирусу и выбрала Россию в исполком

В рамках 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения одобрили резолюцию о коронавирусе и включили Россию в состав Исполкома ВОЗ.

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Как сообщает Interfax, во вторник, 19 мая, страны-участницы единогласно одобрили резолюцию, которая призывает к системному анализу реакции международного сообщества на пандемию COVID-19.

В документе говорится о "беспристрастной и независимой" оценке ситуации и намерении "изучить уроки, полученные в рамках международных усилий против COVID-19". Кроме этого, в резолюции говорится о необходимости определить животное, которое было источником вируса и исследовать пути его передачи человеку.

ВОЗ приняла резолюцию по коронавирусу и выбрала Россию в исполком

Кроме этого, на заседании избрали 10 новых членов Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения. Одним из них стала Россия.

Наряду с Россией, в исполком вошли Ботсвана, Великобритания, Гана, Гвинея-Биссау, Индия, Колумбия, Мадагаскар, Оман и Республика Корея.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп считает, что Всемирная организация здравоохранения выполняет просьбы Китая.