Главная Новости
19 мая • обновлено в 18:55
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

ВОЗ приняла резолюцию по коронавирусу и выбрала Россию в исполком

  • 19 мая состоялась 73-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения.

  • На ней страны единогласно одобрили резолюцию о коронавирусе.

  • В рамках резолюции страны должны оценить реакцию мирового сообщества на пандемию и определить некоторые важные моменты о вирусе.

  • Также были выбраны 10 стран в исполком ВОЗ. Одной из них стала Россия.

3.9т
Читать материал на украинском

В рамках 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения одобрили резолюцию о коронавирусе и включили Россию в состав Исполкома ВОЗ.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как сообщает Interfax, во вторник, 19 мая, страны-участницы единогласно одобрили резолюцию, которая призывает к системному анализу реакции международного сообщества на пандемию COVID-19.

В документе говорится о "беспристрастной и независимой" оценке ситуации и намерении "изучить уроки, полученные в рамках международных усилий против COVID-19". Кроме этого, в резолюции говорится о необходимости определить животное, которое было источником вируса и исследовать пути его передачи человеку.

ВОЗ приняла резолюцию по коронавирусу и выбрала Россию в исполком

ВОЗ приняла резолюцию по коронавирусу и выбрала Россию в исполком

Кроме этого, на заседании избрали 10 новых членов Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения. Одним из них стала Россия.

Наряду с Россией, в исполком вошли Ботсвана, Великобритания, Гана, Гвинея-Биссау, Индия, Колумбия, Мадагаскар, Оман и Республика Корея.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп считает, что Всемирная организация здравоохранения выполняет просьбы Китая.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Тег
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
15
5
Смешно
2
Интересно
2
Печально
4
Трэш
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:18 876.

    Вылечились: 5632. Умерли: 548.

  • В мире заболели почти 4,9 млн человек, погибли – более 320 тысяч.

  • В Минздраве заявили, что карантин в Украине продлят до 22 июня, но ослабят.

  • Трамп дал ВОЗ 30 дней на выполнение его условий и пригрозил отменой финансирования из-за Китая.

  • Ученые заявили об эффективности известного лекарства против COVID-19.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги