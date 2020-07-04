ВОЗ прекратила испытания трех препаратов от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения прекратила испытания трех препаратов от коронавируса: гидроксихлорохина, лопинавира и ритонавира.

Об этом сказано в сообщении на официальном сайте ВОЗ, опубликованном в субботу, 4 июля. Лекарства были протестированы на более 4,5 тысяч пациентов.

"ВОЗ приняла рекомендацию Международного руководящего комитета Тестов солидарности о прекращении испытаний гидроксихлорохина и лопинавира/ритонавира", – сказано в заявлении.

В организации заявили, что "промежуточные результаты испытаний показывают, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир приводят к незначительному снижению смертности среди госпитализированных пациентов с COVID-19 или вообще не снижают их по сравнению со стандартом лечения".

Как писал OBOZREVATEL, ранее в ВОЗ заявили о разработке 141 вакцины против COVID-19. Ученые заявили, что находятся буквально за "месяцы от успеха".