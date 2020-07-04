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ВОЗ прекратила испытания трех препаратов от коронавируса

Кирилл Лютый
Мир
1,0 т.
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Всемирная организация здравоохранения прекратила испытания трех препаратов от коронавируса: гидроксихлорохина, лопинавира и ритонавира.

Об этом сказано в сообщении на официальном сайте ВОЗ, опубликованном в субботу, 4 июля. Лекарства были протестированы на более 4,5 тысяч пациентов.

"ВОЗ приняла рекомендацию Международного руководящего комитета Тестов солидарности о прекращении испытаний гидроксихлорохина и лопинавира/ритонавира", – сказано в заявлении.

В организации заявили, что "промежуточные результаты испытаний показывают, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир приводят к незначительному снижению смертности среди госпитализированных пациентов с COVID-19 или вообще не снижают их по сравнению со стандартом лечения".

Как писал OBOZREVATEL, ранее в ВОЗ заявили о разработке 141 вакцины против COVID-19. Ученые заявили, что находятся буквально за "месяцы от успеха".

КоронавирусВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
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