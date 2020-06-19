ВОЗ предупредила об угрозе вспышки COVID-19 из-за парада Победы в России

Карина Бондаренко Мир 07:56, 19.06.2020 Обновлено: 08:13, 19.06.2020

Всемирная организация здравоохранения раскритиковала намерение России 24 июня провести военный парад в Москве по случаю 75-летия победы над нацистской Германией.

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На фоне пандемии коронавируса любое массовое мероприятие имеет риск дальнейшего распространения вируса. Об этом заявила эксперт ВОЗ Кэтрин Смолвуд, передает DW.

По ее словам, существует угроза "усиленного распространения инфекции". При этом эксперт подчеркнула, что решение о проведении парада должны принимать российские власти, а не ВОЗ.

Ранее OBOZREVATEL писал, что более 10 городов России отменили проведение парада в честь 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне, который был запланирован на 24 июня.

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