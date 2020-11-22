ВОЗ предупредила об угрозе третьей волны COVID-19

Третья волна коронавируса (COVID-19) может ударить по Европе в начале 2021 года.

Как сообщает Reuters, специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро заявил, что хотя европейским странам и удалось взять под контроль первую волну инфекции, они не сумели предотвратить вторую.

"Они упустили возможность построить необходимую инфраструктуру в летние месяцы, после того как взяли под контроль первую волну. А теперь у них вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года", – сказал он.

По словам спецпосланника ВОЗ, сейчас перед многими западноевропейскими странами стоит задача снова взять коронавирус под контроль, но при этом не прибегать к такой грубой мере как локдаун, ведь за него приходится платить высокую цену.

Он добавил, что в странах Восточной Азии ситуация с COVID-19 лучше из-за четкой коммуникации между властями и населением. При этом ограничительные меры там все равно не ослабляются.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВОЗ назвали единственный способ избежать локдауна из-за COVID-19.