ВОЗ предупредила о новой угрозе: в Конго зафиксировали вспышку Эболы

На западе Демократической Республики Конго зафиксирована вспышка лихорадки Эбола.

Об этом в своем Twitter заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, в районе города Мбандаки зафиксировано уже 6 случаев заболевания, из которых 4 закончились летальным исходом.

"Страна уже находится на финальной стадии борьбы с Эболой в восточной части, а также с COVID-19 и с крупнейшей в мире вспышкой кори", – отметил Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он также добавил, что сотрудники ВОЗ уже находятся в Мбандаке и оказывают помощь в борьбе с новой вспышкой Эболы.

"Эта вспышка является напоминанием о том, что COVID-19 – не единственная угроза здоровью людей", – отметил глава ВОЗ.

Эпидемия Эболы в ДРК началась еще летом 2018 года. За это время она унесла жизни более двух тысяч человек.

В Конго зафиксировали вспышку Эболы

Как сообщал OBOZREVATEL, американские ученые остановили клинические испытания ремдесивира (лекарства от Эболы) в качестве препарата для борьбы с COVID-19.