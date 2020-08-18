ВОЗ предложила план распределения вакцины от COVID-19 без "национализма"

Вакцина от коронавируса должна распределяться между странами вне зависимости от их богатства и политических интересов, чтобы быстрее победить пандемию COVID-19.

Как сообщила The Hill, об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус. ВОЗ разрабатывает планы по справедливому распределению вакцины по всему миру.

"Нам нужно предотвратить вакцинационный национализм. Стратегическое и глобальное разделение конечных запасов на самом деле отвечает национальным интересам каждой страны. Никто не в безопасности, пока не будут в безопасности все", – сказал Гебреисус.

ВОЗ предложила внедрить вакцину в два этапа: сначала пропорционально каждой стране, участвовавшей в ее разработке, а затем странам, которые подвергаются наибольшему риску. Наивысший приоритет будет отдан медицинским работникам, а затем людям старше 65 лет, которые наиболее уязвимы для COVID-19.

"Если мы не защитим этих людей из группы повышенного риска от вируса повсюду и в одно и то же время, мы не сможем стабилизировать системы здравоохранения и восстановить мировую экономику. Мы все так взаимосвязаны", – отметил глава ВОЗ.

Другие представители общественного здравоохранения заявили, что справедливое распределение по всему миру имеет смысл как с моральной, так и с медицинской точки зрения. Во взаимосвязанном мире каждый регион уязвим для новых вспышек.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский контролирует, чтобы Украина была среди первых стран, которые смогут купить вакцину против COVID-19, когда препарат изготовят.