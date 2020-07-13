ВОЗ поделили страны на 4 типа: оценивали реакцию на пандемию COVID-19

Всемирная организация здравоохранения поделила страны мира на четыре типа, согласно с эпидемиологической ситуацией в них.

Как сообщает The Guardian, во время брифинга в понедельник, 13 июля, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что сейчас страны мира можно поделить на четыре типа.

Первые были "бдительными и осведомленными" об опасности эпидемии, а их власти провели комплексную стратегию по противодействию COVID-19. В качестве второй группы глава ВОЗ выделил те страны, где вспышка была взята под контроль.

Третьи – страны, которые преодолели первый пик заболеваемости, но сейчас столкнулись со второй волной. Способствует этому и то, что в этих странах зачастую больше не вводят жесткие ограничительные меры.

Четвертый тип стран – это Америка и другие государства, которые находятся в "фазе интенсивной передачи". По словам Тедроса Аданома Гебрейесуса эпицентром вируса все еще остается США.

Как сообщал OBOZREVATEL, распространение пандемии COVID-19 "все еще ускоряется", и большинству стран пока не удалось его контролировать.