ВОЗ озвучила обнадеживающие данные по COVID-19 в Украине

Тимур Григоренко Мир 12:58, 3.06.2020 Обновлено: 13:41, 3.06.2020

В Украине постепенно стабилизируется ситуация с эпидемией коронавируса (COVID-19).

Об этом на брифинге в среду, 3 июня, сообщил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на снижение количества больных, по сравнению с апрелем, риск заражения остается высоким. Однако ситуация в Украине нормализируется.

COVID-19 в Украине

"Украина и Российская Федерация выходят на этот путь", – сказал Клюге.

Напомним, что в ВОЗ предупредили о новых вспышках коронавируса, которые будут чередоваться. Также в ВОЗ добавили, что сейчас мир находится в середине первой волны COVID-19, во время которой может произойти второй пик заболеваемости.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения не может подтвердить, что коронавирусная инфекция COVID-19 стала менее патогенной.

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