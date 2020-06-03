ВОЗ озвучила обнадеживающие данные по COVID-19 в Украине

В Украине постепенно стабилизируется ситуация с эпидемией коронавируса (COVID-19).

Об этом на брифинге в среду, 3 июня, сообщил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на снижение количества больных, по сравнению с апрелем, риск заражения остается высоким. Однако ситуация в Украине нормализируется.

COVID-19 в Украине

"Украина и Российская Федерация выходят на этот путь", – сказал Клюге.

Напомним, что в ВОЗ предупредили о новых вспышках коронавируса, которые будут чередоваться. Также в ВОЗ добавили, что сейчас мир находится в середине первой волны COVID-19, во время которой может произойти второй пик заболеваемости.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения не может подтвердить, что коронавирусная инфекция COVID-19 стала менее патогенной.