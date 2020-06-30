ВОЗ отправит в Китай экспертов, чтобы найти источник коронавируса

Всемирная организация здравоохранения отправит в Китай группу экспертов для поиска источника коронавируса SARS-CoV-2.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус, сообщает DW. Он отметил, что миссия группы начнется в ближайшие дни.

"Мы сможем лучше бороться с вирусом, когда узнаем о нем все, в том числе – как началась вспышка", – сказал Гебреисус.

По его словам, ВОЗ уже несколько недель пытается договориться с КНР о начале работ по поиску источника коронавируса.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Китай разрешил использовать экспериментальную вакцину от COVID-19 для военных.