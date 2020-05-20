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20 мая • обновлено в 23:19
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ВОЗ отчиталась о рекордном количестве заражений COVID-19 за сутки в мире

  • За последние сутки в мире заразились 106 тысяч человек

  • Почти 2/3 этих случаев зафиксированы всего в 4 странах. В каких – пока неизвестно

  • В ВОЗ заявили, что пандемия COVID-19 еще пройдет «долгий путь»

  • Всего в мире заболели 5 млн человек: почти 2 млн уже вылечились, более 327 тысяч скончались

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Во всем мире за последние 24 часа зафиксировано рекордное количество заражений коронавирусом с начала пандемии.

С таким заявлением в среду, 20 мая, выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханома Гебрейесус.

"За последние 24 часа в ВОЗ поступили данные о 106 тысячах случаях заболевания, что является самым высоким суточным показателем с начала вспышки. Почти 2/3 этих случаев были зарегистрированы всего в четырех странах", – заявил он, не уточнив, о каких именно странах идет речь.

Гебрейесус подчеркнул, что миру "еще предстоит пройти долгий путь с пандемией COVID-19".

Иллюстрация

Иллюстрация

Отметим, в мире коронавирусом заболели более 5 миллионов человек, из которых более 327 тысяч скончались, а вылечились почти 2 миллиона. Лидерами в антирейтинге идут США, Россия, Испания, Бразилия, Великобритания, Италия, Франция, Германия, Турция и Иран.

ВОЗ отчиталась о рекордном количестве заражений COVID-19 за сутки в мире
ВОЗ отчиталась о рекордном количестве заражений COVID-19 за сутки в мире
ВОЗ отчиталась о рекордном количестве заражений COVID-19 за сутки в мире

Как писал OBOZREVATEL, ранее ВОЗ призвала Европу подготовиться ко второй смертельной волне пандемии коронавируса COVID-19, которая может "накрыть" уже зимой, а не тратить время на "празднование" улучшения статистики.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Персона
Тедрос Аданом Гебреисус
Тег
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
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