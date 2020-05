Во всем мире за последние 24 часа зафиксировано рекордное количество заражений коронавирусом с начала пандемии.

С таким заявлением в среду, 20 мая, выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханома Гебрейесус.

"За последние 24 часа в ВОЗ поступили данные о 106 тысячах случаях заболевания, что является самым высоким суточным показателем с начала вспышки. Почти 2/3 этих случаев были зарегистрированы всего в четырех странах", – заявил он, не уточнив, о каких именно странах идет речь.

Гебрейесус подчеркнул, что миру "еще предстоит пройти долгий путь с пандемией COVID-19".

Отметим, в мире коронавирусом заболели более 5 миллионов человек, из которых более 327 тысяч скончались, а вылечились почти 2 миллиона. Лидерами в антирейтинге идут США, Россия, Испания, Бразилия, Великобритания, Италия, Франция, Германия, Турция и Иран.

"We still have a long way to go in the #COVID19 pandemic.



In the last 24h, there have been 106,000 cases reported to WHO – the most in a single day since the outbreak began. Almost two thirds of these cases were reported in just four countries"-@DrTedros