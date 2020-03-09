ВОЗ – о коронавирусе: угроза пандемии становится реальной

С связи со скоростью распространения коронавируса угроза пандемии становится все более реальной.

Об этом на брифинге в понедельник, 9 марта, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Сейчас, когда новый коронавирус распространился на такое количество стран, угроза пандемии становится более реальной. Но это будет первая пандемия в истории, которую можно будет контролировать", – рассказал он.

"В конечном счете, мы не беспомощны перед коронавирусом. Наше главное преимущество в том, что все решения, которые принимаются на уровне правительств, общин, семей, отдельных лиц, могут повлиять на траекторию развития эпидемии", – отметил Гебрейесус.

При этом он сообщил, что Китай "контролирует свою эпидемию", где заболели более 80 тысяч человек, но 70% из них уже выздоровели. Другие страны гендир ВОЗ призвал "не сдаваться".

Всего коронавирусом заболело более 110 тысяч человек в 104 странах мира.

COVID-19. Иллюстрация Фокус

Как писал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения отправила специальную миссию в Украину из-за коронавируса. Причина – зафиксирован первый случай смертельной болезни в Черновцах.

В Украине также разработают порядок принудительной госпитализации людей, которые заражены коронавирусом.

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