ВОЗ назвала страну-пример борьбы с коронавирусом

ВОЗ назвала Новую Зеландию примером для всех стран .

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедром Адханом Гебрейесус призвал страны брать пример с Новой Зеландии в борьбе с распространением коронавируса.

Об этом он заявил в понедельник, 10 августа, на брифинге, назвав еще ряд стран, которым удалось пресечь распространение COVID-19 на ранней стадии.

"Некоторые страны в регионе реки Меконг, Новая Зеландия, Руанда и многие островные государства в Карибском море и Тихом океане смогли пресечь вирус на раннем этапе", – сказал Гебрейесус.

При этом он отметил особые достижения Новой Зеландии.

"Новая Зеландия – это пример для всего мира. На выходных премьер-министр страны Джасинда Ардерн отметила 100 дней без выявления новых "неимпортированных" случаев заражения внутри страны", – отметил он.

Также Гебрейесус призвал мировых лидеров "действовать", а граждан соблюдать все карантинные правила, с целью "подавить" вирус.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на понедельник, 10 августа, коронавирусом в мире заразились более 20 млн человек. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 62 тыс., в США – 47 тыс., а также в Бразилии – 22 тыс.