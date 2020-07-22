ВОЗ назвала причину всплеска COVID-19 в Европе

Увеличение в последние недели случаев заражения коронавирусом в ряде стран Европы вызвано несоблюдением физической дистанции между людьми.

Об этом сообщила в комментарии ТАСС в среду, 22 июля, официальный представитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сара Тайлер. Она отметила, что "борьба с пандемией – это марафон, а не спринт”.

"Случаи коронавируса вновь растут в некоторых государствах региона вследствие сдвигов в мерах физического дистанцирования", – отметила Тайлер.

По ее словам, ситуация продолжит эволюционировать в ближайшие месяцы.

"Там, где появляются новые очаги, их необходимо брать под контроль путем быстрых и целенаправленных действий", – подчеркнула представитель ВОЗ.

По ее словам, "риск повторного появления и активизации болезни" сохраняется, и это потребует "строгого применения мер в сфере общественного здравоохранения, поскольку вирус циркулирует между странами и внутри них".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ заявили, что карантинные ограничения могут помочь уменьшить количество случаев передачи коронавирусной инфекции, но не остановят пандемию.