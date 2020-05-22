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23 мая • обновлено в 00:07
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ВОЗ назвала новую угрозу COVID-19 для десятков миллионов младенцев

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Пандемия COVID-19 привела к приостановке в мире массовой вакцинации 80 млн детей возрастом до 1 года.

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Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ЮНИСЕФ и их партнёров. По их данным, были прерваны кампании по вакцинации детей от кори, полиомиелита и холеры.

"Перебои в проведении программ иммунизации из-за пандемии COVID-19 рискуют свести на нет десятилетия прогресса в вакцинации от таких заболеваний, как корь", – сказал гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

COVID-19 привел к приостановке вакцинации 80 млн детей – ВОЗ

COVID-19 привел к приостановке вакцинации 80 млн детей – ВОЗ

В ВОЗ подчеркнули, что проблемы с вакцинацией возникли, среди прочего, из-за того, что многие страны закрыли свои границы, и доставка иностранных вакцин оказалась невозможна.

"Мы не можем допустить, чтобы наша борьба с одной болезнью свела на нет долгосрочный прогресс в борьбе с другими заболеваниями", – сказала исполнительный директор Детского фонда (ЮНИСЕФ) Хенриетта Фор.

ВОЗ сообщила, что на следующей неделе обнародует рекомендации для стран по вопросам безопасного осуществления вакцинации в период пандемии COVID-19.

Согласно данным международных организаций, в почти 40 странах, главным образом в Африке, прерваны не менее 46 кампаний по вакцинации детей от полиомиелита. Прививки от кори перестали делать в 27 странах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения предупредила, что коронавирус может остаться с человечеством навсегда, став эндемическим, как и ВИЧ.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персона
Тедрос Аданом Гебреисус
Тег
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
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