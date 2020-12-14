ВОЗ назвала новую опасность коронавируса: могут заразиться до 1,8 млрд человек

Всемирная организация здравоохранения и ЮНИСЕФ прогнозирует, что коронавирусом могут заразиться около 1,8 млрд сотрудников и пациентов больниц, которые не обеспечены базовым водоснабжением.

Об этом говорится в докладе "Сначала главное: всеобщий доступ к услугам водоснабжения, санитарии и гигиены в учреждениях здравоохранения для обеспечения безопасной и качественной помощи", который обнародован на сайте ВОЗ 14 декабря.

По словам гендиректора организации Тедроса Аданома Гебрейесуса, в этой области серьезные проблемы больше всего касаются наименее развитых стран. По данным авторов доклада, речь идет о 47 государствах.

"Посещая учреждения, в которых нет чистой воды, безопасных туалетов и даже мыла, медицинские работники и люди, которым необходимо лечение, подвергают свою жизнь опасности. Так было, разумеется, и до пандемии COVID-19, однако в этом году подобные проявления неравенства стало невозможно игнорировать", – добавила директор-исполнитель ЮНИСЕФ Хенриетта Фор.

В докладе отмечается, что ситуацию можно исправить. Оборудование для обеспечения водой больниц обойдется примерно в 1 доллар на душу населения, а его обслуживание будет стоить всего 20 центов.

"Укрепление гигиены в учреждениях здравоохранения является одной из самых экономически эффективных мер борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам. Это снижает расходы на здравоохранение за счет сокращения распространенности внутрибольничных инфекций (требующих дорогостоящего лечения). Она экономит время медицинского персонала, которому не приходится искать источники воды для мытья рук. Улучшение мер гигиены также повышает обращаемость в медицинские учреждения. В результате каждый вложенный доллар приносит отдачу в размере 1,5 долларов", – пояснили авторы.

Они назвали четыре основных рекомендации, как решить проблему:

осуществлять экономические обоснованные и обеспеченные необходимым финансированием национальные дорожные карты;

отслеживать и регулярно анализировать ход совершенствования систем водоснабжения, практики и условий, способствующих их применению;

расширять возможности работников здравоохранения по поддержанию систем водоснабжения в надлежащем состоянии, а также вести разъяснительную работу, в том числе по соблюдению правил гигиены;

обеспечить учет систем водоснабжения во время регулярного планирования, составления бюджетов и разработки программ в секторе здравоохранения, в том числе в рамках усилий по оказанию качественных услуг в ходе борьбы с COVID-19 и восстановления после пандемии.

В докладе были использованы статистические данные из 760 тысяч больниц в 165 странах мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ООН выразили опасение, что пандемия коронавируса может привести к "потерянному поколению". Она угрожает нанести необратимый вред образованию, питанию и благополучию детей.