ВОЗ назвала "движущую силу" коронавируса

Стремительное распространение коронавируса спровоцировано людьми в возрасте 20-40 лет, многие из которых не знали, что инфицированы.

Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 18 августа, отметив, что такая тенденция вызывает беспокойство, пишет Reuters.

Эксперты ВОЗ подчеркнули, что за последний месяц доля молодых людей среди инфицированных во всем мире выросла, что подвергло риску уязвимые слои населения, включая пожилых и больных в густонаселенных районах со слабым медицинским обслуживанием.

"Эпидемия меняется. Люди в возрасте от 20 до 30 и 40 лет все чаще становятся движущей силой распространения. Многие даже не подозревают, что инфицированы. Это увеличивает риск вторичных эффектов для более уязвимых", – сказал региональный директор ВОЗ по странам западной части Тихого океана Такеши Касаи.

Еще одним поводом для беспокойства, по его словам, является всплеск инфекции в странах, которые, как считалось, контролировали вирус. В качестве примера представитель ВОЗ назвал Вьетнам, где до недавнего времени вирус не передавался внутри страны в течение трех месяцев.

"То, что мы наблюдаем, – это не просто возрождение. Мы считаем, что это сигнал о том, что мы вступили в новую фазу пандемии в Азиатско-Тихоокеанском регионе", – предупредил Касаи.

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