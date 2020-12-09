ВОЗ назвала 10 самых смертоносных болезней за 20 лет

В течение последних 20 лет люди чаще умирают от неинфекционных болезней: сердечно-сосудистых, диабета и рака. Они составляют 7 из 10 основных причин летальных исходов.

Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения по итогам проведенного исследования, которое охватывает 2000-2019 годы, сообщается на сайте ВОЗ.

В организации подчеркнули, что в 2000 году в десятке причин смертности было всего четыре заболевания, которые не передаются контактным путем.

Список 10 болезней, от которых люди умирали чаще всего в 2019 году:

ишемическая болезнь сердца;

инсульт;

хроническая обструктивная болезнь легких;

инфекции нижних дыхательных путей (инфекционное заболевание);

неонатальные заболевания (инфекционное заболевание);

раковые заболевания трахеи, бронхов и легких;

болезнь Альцгеймера и другие формы деменции;

диарея (инфекционное заболевание);

сахарный диабет;

болезни почек.

В ВОЗ подчеркнули, что снизить количество смертей от таких болезней поможет ранняя диагностика и профилактика.

По словам главы организации Тедроса Аданома Гебрейесуса, исследование свидетельствует о необходимости радикально улучшить систему первичной медицинской помощи.

"Она (система первичной помощи) составляет основу всего – от борьбы с неинфекционными болезнями до работы в условиях глобальной пандемии", – подчеркнул он.

Также в исследовании говорится, что по сравнению с 2000 годом средняя продолжительность жизни возросла на 6 лет и составляет 73 года (20 лет назад около 67 лет). Однако только пять из шести дополнительных лет люди проводят в здоровом состоянии.

Также отмечается, что данные были собраны до пандемии коронавируса и не учитывают его влияния.

Как сообщал OBOZREVATEL, после эффективных результатов применения новых экспериментальных вакцин против коронавируса в ВОЗ заявили о реальной возможности покончить с пандемией.