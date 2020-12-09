ВОЗ назвала 10 самых смертоносных болезней за 20 лет
В течение последних 20 лет люди чаще умирают от неинфекционных болезней: сердечно-сосудистых, диабета и рака. Они составляют 7 из 10 основных причин летальных исходов.
Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения по итогам проведенного исследования, которое охватывает 2000-2019 годы, сообщается на сайте ВОЗ.
В организации подчеркнули, что в 2000 году в десятке причин смертности было всего четыре заболевания, которые не передаются контактным путем.
Список 10 болезней, от которых люди умирали чаще всего в 2019 году:
ишемическая болезнь сердца;
инсульт;
хроническая обструктивная болезнь легких;
инфекции нижних дыхательных путей (инфекционное заболевание);
неонатальные заболевания (инфекционное заболевание);
раковые заболевания трахеи, бронхов и легких;
болезнь Альцгеймера и другие формы деменции;
диарея (инфекционное заболевание);
сахарный диабет;
болезни почек.
В ВОЗ подчеркнули, что снизить количество смертей от таких болезней поможет ранняя диагностика и профилактика.
По словам главы организации Тедроса Аданома Гебрейесуса, исследование свидетельствует о необходимости радикально улучшить систему первичной медицинской помощи.
"Она (система первичной помощи) составляет основу всего – от борьбы с неинфекционными болезнями до работы в условиях глобальной пандемии", – подчеркнул он.
Также в исследовании говорится, что по сравнению с 2000 годом средняя продолжительность жизни возросла на 6 лет и составляет 73 года (20 лет назад около 67 лет). Однако только пять из шести дополнительных лет люди проводят в здоровом состоянии.
Также отмечается, что данные были собраны до пандемии коронавируса и не учитывают его влияния.
Как сообщал OBOZREVATEL, после эффективных результатов применения новых экспериментальных вакцин против коронавируса в ВОЗ заявили о реальной возможности покончить с пандемией.