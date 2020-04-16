ВОЗ нашла деньги после отказа Трампа: кто помог

Европейский союз пообещал профинансировать Всемирную организацию здравоохранения вместо США, которые поставили под сомнение эффективность ее работы в начале пандемии COVID-19.

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С таким заявлением выступил высокий представитель ЕС по иностранным делам, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель. Об этом сообщает сайт Европейской службы внешних связей.

Отмечается, что во время телефонного разговора с гендиректором ВОЗ Тедросом Гебрейесусом он обсудил текущую ситуацию, а также работу организации по прекращению распространения вируса. Стороны согласились с необходимостью глобальных коллективных инвестиций, чтобы справиться с этой и будущими пандемиями.

"Боррель выразил обеспокоенность по поводу решения США приостановить финансирование ВОЗ и взял на себя обязательства по мобилизации дополнительных ресурсов", – говорится в сообщении.

При этом Европейская служба внешних связей подчеркнула, что ранее Брюссель уже выделил для ВОЗ дополнительные €114 миллионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения.

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