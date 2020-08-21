ВОЗ дала прогноз, когда закончится пандемия COVID-19

Всемирная организация здравоохранения надеется на завершение пандемии коронавируса менее чем за два года.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус в ходе брифинга отметил, что столько же длилась пандемия испанского гриппа, вспыхнувшая в 1918 году, передает Sky News.

Он отметил, что COVID-19 может распространяться быстрее, однако "у нас есть технологии и знания, чтобы остановить его".

Гебрейесус добавил, что во многих странах снизилась динамика заболеваемости, однако "прогресс не говорит о победе".

Гебрейесус также считает, что изобретение вакцины от коронавируса мало, чтобы окончательно одолеть пандемию. Он добавил, что "мы должны вносить коррективы в повседневную жизнь, чтобы обезопасить себя и других".

Как писал OBOZREVATEL, ВОЗ ранее заявила об отсутствии необходимости повторного карантина для борьбы с COVID-19. Специалисты уверены что "февраль не повторится", поскольку страны лучше подготовлены.