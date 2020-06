ВОЗ дала новые рекомендации по маскам: где и кому стоит носить

Всемирная организация здравоохранения дала новые рекомендации по ношению масок в период пандемии COVID-19, как ими правильно пользоваться и какие именно эффективны.

Носить маски обычным людям следует в местах, где коронавирус распространяется интенсивно или нет возможности соблюдать дистанцию (магазинах, общественном транспорте, переполненных помещениях), рассказал на брифинге 5 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, который транслировался в Twitter.

Носить маски следует всем, кто работает в медицинских учреждениях, даже если там нет больных коронавирусом.

В районах, где распространение вспышка COVID-19, маску следует надевать людям старше 60 лет и лицам с сопутствующими заболеваниями.

Основываясь на научных исследованиях, организация рекомендует использовать тканевые маски, состоящие минимум из трех слоев различных материалов.

Во время ношения маски поправлять, надевать или снимать ее стоит после мытья рук.

При этом Гебрейсус отметил, что сами по себе маски не защищают от заражения, если не использовать комплексный подход к борьбе с коронавирусом.

