ВОЗ дала неутешительный прогноз по иммунитету к коронавирусу
Специалисты Всемирной организации здравоохранения не знают, сколько жителей Земли должны переболеть COVID-19, чтобы можно было говорить о наличии у человечества коллективного иммунитета против этого заболевания.
Есть предположения, что это случится еще не скоро, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Его брифинг транслировался 29 июля на странице организации в Twitter.
"Большинство ученых считают, что это где-то между 60% и 80. Другие полагают, что эта доля может быть меньше". Каким бы ни было это количество, мы не близки к нему. Это означает, что этот вирус еще долго будет жечь наше общество, прежде чем мы достигнем этого (уровня иммунитета)", – пояснил он.
По словам Райана, сама идея о том, что цель в борьбе с коронавирусом может состоять в достижении коллективного иммунитета, "в каком-то смысле противоречит контролю над болезнью".
"Чтобы получить иммунитет в 70%, мы должны были бы позволить вирусу распространяться... И что бы мы тогда увидели? Переполненные больницы, много умерших людей", – подчеркнул представитель ВОЗ.
Он также отметил, что нередко люди, переболевшие коронавирусом, после выздоровления продолжают чувствовать себя плохо. Причем касается это не только пожилых пациентов, но и молодежи, которая, казалось бы, переносит болезнь легко.
"Мы видели значительные долгосрочные последствия этого заболевания. Его последствия все еще не в полной мере понятны специалистам. Были зафиксированы случаи, когда переболевшие COVID-19 в легкой форме молодые пациенты по прошествии 10-15 недель все еще чувствовали себя плохо, в частности, страдали от затруднения дыхания и кашля", – пояснил Райан переживания ВОЗ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Майкл Райан сказал, что вакцинация от COVID-19 массово начнется не раньше 2021 года.
Вскоре генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса усиливается все больше. В связи с этим организация созвала чрезвычайный комитет для оценки ситуации в мире.
Также ВОЗ признала тот факт, что COVID-19 не станет сезонным заболеванием, а мир погрузился в одну большую волну пандемии.
При этом европейский региональный директор ВОЗ Ханс Клюге обвинил молодежь во вспышке COVID-19 в Европе.