ВОЗ дала неутешительный прогноз по иммунитету к коронавирусу

Специалисты Всемирной организации здравоохранения не знают, сколько жителей Земли должны переболеть COVID-19, чтобы можно было говорить о наличии у человечества коллективного иммунитета против этого заболевания.

Есть предположения, что это случится еще не скоро, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Его брифинг транслировался 29 июля на странице организации в Twitter.

"Большинство ученых считают, что это где-то между 60% и 80. Другие полагают, что эта доля может быть меньше". Каким бы ни было это количество, мы не близки к нему. Это означает, что этот вирус еще долго будет жечь наше общество, прежде чем мы достигнем этого (уровня иммунитета)", – пояснил он.

По словам Райана, сама идея о том, что цель в борьбе с коронавирусом может состоять в достижении коллективного иммунитета, "в каком-то смысле противоречит контролю над болезнью".

"Чтобы получить иммунитет в 70%, мы должны были бы позволить вирусу распространяться... И что бы мы тогда увидели? Переполненные больницы, много умерших людей", – подчеркнул представитель ВОЗ.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан (Twitter World Health Organization)

Он также отметил, что нередко люди, переболевшие коронавирусом, после выздоровления продолжают чувствовать себя плохо. Причем касается это не только пожилых пациентов, но и молодежи, которая, казалось бы, переносит болезнь легко.

"Мы видели значительные долгосрочные последствия этого заболевания. Его последствия все еще не в полной мере понятны специалистам. Были зафиксированы случаи, когда переболевшие COVID-19 в легкой форме молодые пациенты по прошествии 10-15 недель все еще чувствовали себя плохо, в частности, страдали от затруднения дыхания и кашля", – пояснил Райан переживания ВОЗ.

Скриншот (Twitter World Health Organization)

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