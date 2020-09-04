ВОЗ анонсировала массовую вакцинацию от COVID-19 в мире

Мирослав Семенюк Мир 16:18, 4.09.2020 Обновлено: 16:46, 4.09.2020

Массовая вакцинация от коронавируса (COVID-19) в мире начнется в середине 2021 года.

Как сообщает Reuters, пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис заявила журналистам, что до этого времени вакцинации ждать не стоит.

По ее словам, порядка девяти вакцин-кандидатов сейчас находятся на продвинутой стадии испытаний.

При этом Харрис указала, что чрезвычайно важно в сложившейся ситуации провести тщательную проверку эффективности и безопасности вакцин.

"Третья фаза испытаний должна занять больше времени, потому что нам необходимо увидеть, насколько действенно защищает эта вакцина, и также понять, насколько она безопасна", – отметила представитель ВОЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВОЗ заявили, что эффективность создаваемой в разных странах мира вакцины против коронавируса должна быть не меньше 50%.

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