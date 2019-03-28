"Воюют за Асада": Россия обвинила Украину в боях в Сирии

Российская группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) заявила, что Украина и РФ создали совместную частную военную компанию "Вега", которая якобы воюет в Сирии на стороне президента Башара Асада.

Вооруженное формирование, по данным CIT, было создано на территории Украины. Сотрудники "Вега" якобы тренируют представителей палестинской диаспоры "Лива аль-Кудс", говорится на сайте группы расследователей.

"Нашивки на форме инструкторов (российский флаг и "георгиевские ленты". ‒ Ред.) говорят об их принадлежности к компании Vega Strategic Services. Компания с таким же названием была основана в апреле 2011 года в украинском городе Николаев бывшими членами международных элитных и специальных подразделений России и Украины", ‒ говорится в материалах Conflict Intelligence Team.

Через год компания "переехала" из Украины на Кипр и изменила название на Vegacy Strategic Services Ltd. В кипрском реестре компаний говорится, что там она существовала до 2018 года, а ее половина принадлежала украинцу Анатолию Смолину.

citeam.org

citeam.org

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