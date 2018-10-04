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Андрей Пионтковский
Андрей Пионтковский
Журналист, политический деятельВсе статьи автора

Вовочка и кровавый навет

1.8т

Для той среды, в которой формировалось бытовое и политическое сознание будущего президента России – питерская подворотня, Комитет государственной безопасности – очень органичным и чрезвычайно распространенным был махровый антисемитизм.

Но среди многочисленных и очень серьезных пороков этого государственного деятеля никогда не было ни тени юдофобии. Чтобы понять этот биографический диссонанс, надо вернуться в обычный питерский двор 60-х с жестокими драками, властью уголовной шпаны и культом силы. Худенький низкорослый мальчик Вовочка из бедной приемной семьи, живущей в коммунальной квартире, проводил там все свое время. Двор и был его настоящей школой жизни. И приходилось ему там очень несладко.

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В сентябре 1964 года молодой тренер по самбо Анатолий Рахлин, обойдя несколько школ Ленинского района Ленинграда, собрал группу из нескольких мальчишек и начал тренировать их в маленьком спортзале.

Среди записавшихся в секцию был 12-летний Аркадий Ротенберг, прежде занимавшийся спортивной гимнастикой. Мальчишка сразу обратил на себя внимание тренера. Подвижный, координированный, устойчивый как кошка, понятливый и упрямый, говорил позже Рахлин об Аркадии.

Через полгода в секцию Рахлина записался еще один мальчик – Володя Путин, живший неподалеку, в Басковом переулке. "Я не знаю, какая была у него побудительная причина начать заниматься самбо, – вспоминает Рахлин о Путине. – Видимо, хотел быть сильным, смелым".

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Мудрый тренер был прав. Чтобы выжить в своей среде, слабенький Вовочка должен был стать изворотливым и жестоким, уметь подстроиться под сильного и никогда не испытывать нравственных сомнений и страданий.

Дворовый волчонок вырос в сильного и беспощадного волка, который навсегда запоминал удары и всегда страстно хотел прыгнуть выше, чтобы преодолеть ту унизительную стену социального неравенства, с которой он столкнулся с самого детства

Из ада презираемого и унижаемого чмо он поднялся к статусу правильного конкретного пацана. И возвысили его Бог-Отец Анатолий Рахлин и взявший его под свою опеку и ставший для него образцом для подражания Бог-Сын Аркадий Ротенберг.

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Потом с ним не раз еще происходили удивительные скачки и чудесные превращения. Но ни одно из них не было для второго и четвертого пожизненного президента РФ так личностно значимо, как Спасение в 12 лет. Лет через пять какая-то неведомая сила, что вечно хочет зла и вечно совершает благо, выбрала его и, не обещая лондонских и сингапурских карьер (туда отбирались люди совсем другого социального происхождения), довела его сначала до юрфака ЛГУ, а потом и до уютной дрезденской квартирки.

Невзрачный, внешне неприметный как моль человечек всегда был предельно исполнительным универсальным солдатиком партии, КГБ, санкт-петербургской мэрии, администрации президента. Он успешно справлялся со всеми заданиями своих начальников – добывал "натовские секреты" для Родины в дрезденском доме культуры, контролировал финансовые джунгли бандитского Петербурга, заслужив в узких кругах уважительное погоняло Штази, удостоверял аутентичность гениталий опального генерального прокурор и даже мечтал получить в конце пути за верные труды от Бориса Абрамовича в кормление "Газпром".

Но получил всю Россию.

Все началось в тот душный августовский вечер 99-го, когда Таня и Валя пригласили его на дачу на приватный разговор. У мангала суетился вертлявый паренек, скромно представившийся Рома. Новоиспеченный полковник застенчиво ответил – Вова. И получил новое задание. К нему были приставлены лучшие мордоделы, визажисты, мозолисты, акулы пера и телекамеры. На миллионах экранов появился новый персонаж, апеллирующий к глубинным пластам народной психики. Молодой энергичный офицер спецслужб, отдающий резкие и четкие команды, посылающий российские полки вглубь Кавказа, несущий ужас и смерть террористам и врагам России.

И женская душа России, истосковавшаяся по властному повелителю, потянулась от солидного, но пожилого Евгения Максимовича к молодому герою-любовнику. Как поется о ней в почти народной песне, – "какому хочешь чародею отдашь разбойную красу".

Так впервые он оказался на той холодной вершине власти, где никто уже не отдает ему приказов, где нет уже никаких начальников. Валя и Таня, к которым он потянулся было своей сиротской неприкаянной душой, куда-то быстро смылись. Он чувствовал себя неуютно, как разведчик, утерявший связь с Центром. Ужасно хотелось уйти, но у кого отпроситься, не знал.

И он вспомнил о своих Спасителях и прильнул к ним. Аркадий работал тренером в захудалом клубе, но вскоре стал долларовым миллиардером, как и его младший брат Борис, тоже тренировавшийся с Вовочкой у Рахлина.

А в 2007 году защитил докторскую диссертацию "Педагогическая система управления личностным ростом спортсменов-единоборцев".

Папа Рахлин оставался для них всех непререкаемым авторитетом. Стать миллиардером или защищать ворованную докторскую, как Ротенберг, для Анатолия Соломоновича Рахлина было бы слишком мало, а для тренера детской школы самбо слишком много.

Умер он на 76-ом году жизни в 2013-ом после тяжелой и продолжительной болезни. Длинный одинокий проход Путина вдоль стены без охраны был конечно удачной телевизионной постановкой, но я в первый и в последний раз прочувствовал тогда в этом несчастном человеке глубокую настоящую боль и испытал к нему мимолетную симпатию.

Бог умер, жена ушла, дети разъехались, остался один только Аркадий в этом огромном, чужом и враждебном мире, в котором он зачем-то должен еще стать Ночным Портье Земного Шара.

Премьер министр Израиля каждые три месяца приезжал к нему, даже плясал перед ним гопака с колорадкой в петлице. Так было надо для безопасности Израиля. На Севере укреплял свои позиции враг, поклявшийся уничтожить еврейское государство. Безумным аятоллам сочувствовал весь российский военный и дипломатический бомонд, выросший на десятилетиях борьбы с израильской военщиной.

Три года Израиль мог уничтожать иранских террористов, не вступая в столкновение с российской военной машиной, заблудившейся в Сирии... Интересно, понимали ли в Тель-Авиве, что страна обязана была этой ценной стратегической возможностью одному из своих сыновей – Анатолию Соломоновичу Рахлину.

Но пришел день, и слабеющий Вовочка уступил давлению антисемитов и предал Анатолия Соломоновича. И в который раз предал Россию, поставив ее окончательно в услужение иранским аятоллам. Теперь, в интересах своей безопасности, Израилю придется уничтожать российские комплексы С-300, на кого бы они ни были

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Автор
Андрей ПионтковскийАндрей Пионтковский
Место
Россия
Источник
Источник:kasparov.ru
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