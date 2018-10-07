''Вот-вот может начаться война'': в РФ забили тревогу из-за Ингушетии

В России назревает война, а руководство страны и федеральные каналы предпочитают скрывать это.

Об этом на Эхо Москвы написал российский оппозиционный политик Леонид Гозман.

По его словам, в России сейчас назревает настоящий конфликт между жителями Ингушетии и Чечни. Ситуация накаляется каждый час. При этом руководство страны игнорирует внутренние проблемы.

"Но вот сейчас в Магасе, в Ингушетии стоят люди, которые не хотят отдавать свою землю соседям – такому же, кстати, субъекту РФ, как и они. И полиция Ингушетии, послав подальше генерала Евкурова, поставленного на Ингушетию Кремлем, поддерживает людей и молится вместе с ними. И кто-то не пропускает в Ингушетии колонны ОМОНа из братских субъектов федерации – сами, мол, разберемся, не допустим никаких "наведений порядка". И генерала Евкурова народ прогоняет с площади, а другой Герой России, Рамзан Кадыров, которому и должны достаться ингушские земли, говорит, что он, в общем, и к войне готов. Наверняка готов, не зря же мы его все эти годы вооружали.

Страна, говорите? Но президент РФ не прервал визит в Индию и не прилетел в Магас. Вы можете представить себе президента США, который вел бы где-то переговоры, когда губернатор Луизианы грозил бы войной Техасу? И кстати, сколько часов оставался бы на свободе этот губернатор, заявивший, по факту, о приоритете своей воли над Конституцией страны?", - в недоумении пишет Гозман.

При этом оппозиционер возмущен, что весь фокус же федеральных каналов направлен на ситуацию в Украине, а также русофобия.

Митинг в Магасе BBC

"Там, в Чечне и в Ингушетии, с минуты на минуту может начаться война. Но на федеральных каналах нет никакого Магаса — лишь Порошенко, русофобия и гадящая уже который век англичанка. Я, правда, смог сказать об этом почти вспыхнувшем пожаре 5 октября в программе на Первом канале, но это ведь капля в море, не знаю, услышал ли эти слова хоть кто-то из тех, кто стоит сейчас на площади? И нет обращения руководителей государства к гражданам России и, особенно, к двум конфликтующим регионам – никто не призывает готовых на все людей не поднимать оружие друг против друга.

Не собрался на экстренное заседание Совет Федерации, нет позиции духовенства, нет молебнов о мире. Молчит оппозиция – впрочем, о чем я, какая оппозиция? Да и интеллигенция, увы, молчит – у нас более важные проблемы, для нас, что Ингушетия, что Африка – все едино", - пишет политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Ингушетии войной из-за отказа признать границу. После этого в Ингушетии начались протесты.