Вот тебе и "скрепы": россияне опозорились мародерством на месте крушения самолета

Жадные до халявы россияне начали растаскивать вещи из самолета Airbus A321, совершившего экстренную посадку в кукурузном поле в Подмосковье.

Об этом сообщили российские СМИ, на что получили бурную реакцию пользователей сети, которые припомнили аналогичный случай с MH17 на Донбассе.

"Скрепы и духовность как они есть. В Подмосковье мародеры разбирают вещи из салона, экстренно севшего в кукурузном поле самолета - возмущаются российские СМИ. Это плохо. Это мародерство. Так делать нельзя. А теперь напомните-ка мне, что писали эти же пропагандонСМИ после разграбления российскими террористами сбитого ими "Боинга" МН17", – написал популярный блогер Vitauskas в Twitter.

ЧП с самолетом в Подмосковье Пресс-служба МЧС РФ

Другие пользователи поддержали его возмущение и подшутили над россиянами, припомнив одну характерную поговорку.

"Это скрепы. С колен встали и запчасти для своего самолета нужны", "Не, ну а чо. С mh17 можно, а тут нельзя что ли", "Что упало – то пропало, вы что, совсем русских поговорок не знаете? Вот у ребят спросите, упал боинг – все что нашли – наше", – прокомментировали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, пассажирский самолет А-321 рейсом Москва – Симферополь совершил жесткую аварийную посадку 15 августа. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Спустя 15 минут после вылета воздушное судно было вынуждено приземлиться среди поля.

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