Мне Россия очередной раз напомнила анекдот. И одновременно грустно.

Вот смотрим русское телевидение из Москвы. Оттуда просто постоянно - хо*лы, киевская хунта, бандеровцы, фашисты, западные шестёрки и т.д. Потом идут долгие слёзы радости, что Крым наконец-то с Россией. Потом опять дают как плохо в Украине. Потом... я уже не помню, что потом, но по русским новостям ясно одно - в Украине или как там говорят НА УКРАИНЕ, дела швах и лучше обходить это место и людей стороной. Вот Москва - это прямо пипец, как хорошо. Я другой страны такой не знаю. Третий Рим. Непомазанный вечный президент. Крутая духовность, наисомобытнейшея самобытность, культур-мультур. В Чечне строят высоченный первый небоскрёб похожий на член и...

После этого начинается какой-то следующий номер этого безумного шабаша, где в Москве, в упор не могут понять, почему это после такой "жаркой любви" к братьям, кто-то осмелился отделится от такого счастья как РПЦ? То есть хо*лы хо*лами, а церковь должна быть единой! Это та самая церковь, которая ещё при царе была ещё одним колесом в государственной телеге, а сейчас, напичканная ГБшниками, превратилась в очередную бюрократическую контору при путинском дворе.

О какой, к чёрту, вере, там речь идёт??? Во что верят эти толстые попы и разряженные в золото иерархи? У меня лично впечатление, что ни во что не верят. Это чисто сказочка для отмыва бабок и создавания эдакого имиджа для духовности, которой тоже нет миллион лет. Вера, это вообще не связанная с официальной церковью вещь. Это может один священник с покосившимся от времени храмом, который всей своей жизнью внушает уважение. Как, например, был Глеб Якунин или Александр Мень, которых я знал лично. Вот это вера. Вот это люди. Вот это пастыри для всех, кто хочет услышать. Им даже помещение не нужно. Они могут на улице организовать службу и народа будет больше, чем положено по нормам этой новой гнусной идеологии. А Гундяев с компанией - это лавка аферистов под именем русское православие, которые имеют огромные храмы, но не имеют совести, и от которой не просто надо отделиться, но бежать сломя голову. Тем более после всей той грязи и мусора, что льёт русская пропаганда на Украину.

Новости У России две беды

Скоро восстановят оригинал этого звука, где муж, по словам Мордюковой, возможно, посещал синагогу - слово "синагога" заменили на "любовницу". В наше время синагога лучше, чем киевская церковь.