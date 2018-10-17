МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Блоги - Новости мира

Александр Флинт
Александр Флинт
Историк, политический обозревательВсе статьи автора

Вот Москва - это прямо пипец, как хорошо. Я другой страны такой не знаю

50.6т

Мне Россия очередной раз напомнила анекдот. И одновременно грустно.

Вот смотрим русское телевидение из Москвы. Оттуда просто постоянно - хо*лы, киевская хунта, бандеровцы, фашисты, западные шестёрки и т.д. Потом идут долгие слёзы радости, что Крым наконец-то с Россией. Потом опять дают как плохо в Украине. Потом... я уже не помню, что потом, но по русским новостям ясно одно - в Украине или как там говорят НА УКРАИНЕ, дела швах и лучше обходить это место и людей стороной. Вот Москва - это прямо пипец, как хорошо. Я другой страны такой не знаю. Третий Рим. Непомазанный вечный президент. Крутая духовность, наисомобытнейшея самобытность, культур-мультур. В Чечне строят высоченный первый небоскрёб похожий на член и...

После этого начинается какой-то следующий номер этого безумного шабаша, где в Москве, в упор не могут понять, почему это после такой "жаркой любви" к братьям, кто-то осмелился отделится от такого счастья как РПЦ? То есть хо*лы хо*лами, а церковь должна быть единой! Это та самая церковь, которая ещё при царе была ещё одним колесом в государственной телеге, а сейчас, напичканная ГБшниками, превратилась в очередную бюрократическую контору при путинском дворе.

Новости
Это несомненная победа Порошенко, но Путин этого не забудет

О какой, к чёрту, вере, там речь идёт??? Во что верят эти толстые попы и разряженные в золото иерархи? У меня лично впечатление, что ни во что не верят. Это чисто сказочка для отмыва бабок и создавания эдакого имиджа для духовности, которой тоже нет миллион лет. Вера, это вообще не связанная с официальной церковью вещь. Это может один священник с покосившимся от времени храмом, который всей своей жизнью внушает уважение. Как, например, был Глеб Якунин или Александр Мень, которых я знал лично. Вот это вера. Вот это люди. Вот это пастыри для всех, кто хочет услышать. Им даже помещение не нужно. Они могут на улице организовать службу и народа будет больше, чем положено по нормам этой новой гнусной идеологии. А Гундяев с компанией - это лавка аферистов под именем русское православие, которые имеют огромные храмы, но не имеют совести, и от которой не просто надо отделиться, но бежать сломя голову. Тем более после всей той грязи и мусора, что льёт русская пропаганда на Украину.

Новости
У России две беды

Скоро восстановят оригинал этого звука, где муж, по словам Мордюковой, возможно, посещал синагогу - слово "синагога" заменили на "любовницу". В наше время синагога лучше, чем киевская церковь.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Александр ФлинтАлександр Флинт
Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Объект
РПЦ
Источник
Источник:Facebook Александра Флинта
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
22
28
Смешно
172
Интересно
11
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Волощук Володимир
Волощук Володимир
Московіти вам білоруси,таджики і всяка хрєнь за бабоси очко лижуть.Згадайте Варшавський Договір.І шо?Де країни договору?Правильно,в НАТО.Москалі ви імперія зла,ви повинні всі здохнути!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Vereneychik Valeri
Vereneychik Valeri
Волощук Володимир, ня трэба атаясамліваць ўсіх беларусаў з рэжымам лукашэнкі,і далёка ня ўсі беларусы падтрымліваюць гжты рэжым,і тым больш расею
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Степан Графский
Степан Графский
Выключи телевизор, идиот))) Сидеть в Америке смотреть русское ТВ, чтоб потом плюясь писать об этом статьи, верх идиотизма. Явно , что этот жид Флинт, заказной болванчик)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
7
Mezentzev Aleksandr
Mezentzev Aleksandr
Степан Графский, стеапн козломордый,убери со своей аватарки тигра и поцепи своё,ублюдочное рыло свинособаки кацапской,тоесть то кем ты являешься на самом деле! и не умничай,дебилам это не к лицу,даже к козломордому!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
moskovec leonid
moskovec leonid
Здорово написано..!!
Показать комментарий полностью
Ответить
8
0

Наши блоги