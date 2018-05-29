Для понимания, какие возможности имеет США в смысле техники. Это склад техники и запчастей к ним. Это только один из лагерей, где собраны военные машины, танки, БТР и т.д. А таких складов по миру несколько штук. В Америке в частности один из них. Eсть такой и в Корее и на Ближнем Востоке и даже в Европе.

Каждые 10-15 лет всё списывается и продаётся, раздаётся, утилизируется. Причём 2/3 этого всего абсолютно новое, смазанное в масле, чуть ли не в пластиковом пакете стоит и ждёт где-то на складе. И всё потому что стратегия рассчитана на 2 региональные войны по 10 лет длиной каждая - на обе должно хватить техники и запчастей, даже если не добавить ни единой новой машины.

p.s. Большая часть этого склада продаётся с существенной скидкой. Что-то ремонтируется здесь на месте за счёт этих же деталей для себя или других клиентов. Оснастка целого ряда армий комплектующими, идёт с таких складов. Разумеется, это огромный бизнес. Никто никогда нигде это не ставит под сомнение. Но это также и политика, потому что дружественным режимам и странам, какие-то запчасти, техника и т.д часто просто отдаётся или отдаётся за символическую плату. Таких примеров миллион. Это практика последних 100 лет - тот же Ленд Лиз в СССР был покрыт платой лишь на очень небольшую часть. А то, что уничтожалось в войне, вообще не оплачивалось по договору. Но при этом всё это не отменяет то, что на огромный процент Ленд Лиз, был дар тогдашнему союзнику по войне.