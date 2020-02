Турцию накрыли смертоносные лавины: погибли 38 человек. Жуткие кадры

В среду, 5 февраля, в результате схождения лавин в восточной турецкой провинции Ван погибли минимум 38 человек.

Еще 53 – получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщает ВВС (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По словам губернатора региона Мехмета Эмин Билмеза, в результате схождения второй лавины около полудня погибли восемь жандармов, три охранника, один пожарный и девять гражданских лиц. Он также сообщил, что под снегом еще могут находиться люди (около 50), поэтому поисково-спасательные работы продолжаются. Спасти удалось 25 граждан.

Отмечается, что погибшие спасатели ехали на поиски пропавших под предыдущей лавиной. Однако на автодороге вблизи окруженного горами города Бахчесарай в провинции Ван, граничащей с Ираном, произошла новая трагедия: перевернулись минимум три авто.

В Турции лавины убили десятки людей hurriyet.com.tr

Вечером во вторник, 4 февраля, снежной волной накрыло микроавтобус и снегоуборочную машину, двигавшуюся по шоссе. Погибли пять человек. Еще двое считались пропавшими без вести.

LIVE: At least 11 killed in eastern Turkey, with 20 others buried by snow after an avalanche in Van province.



Read more: https://t.co/z3D9YNKjtS https://t.co/qffKMaFYWf — Al Jazeera News (@AJENews) February 5, 2020

Eight people died after an avalanche hit eastern Turkey on Wednesday, the local hospital said, while the Turkish interior minister was quoted as saying 10 to 15 people were still trapped under the snow. pic.twitter.com/lTrcqzBDlJ — China Daily (@ChinaDaily) February 5, 2020

8 #rescue workers in #Turkey's eastern Van province have been killed after they were hit by an #avalanche while searching for victims hit by earlier avalanche pic.twitter.com/V3UP9FCpvo — Ringo Lennon (@Eddie20937506) February 5, 2020

FOOTAGE: The avalanche disaster in #Van eastern part of Turkey yesterday. Many cars stayed under the avalanche hours. 21 people died. And still many people waiting to be rescued. #Bahçesaray pic.twitter.com/dt0wBEAKeZ — Yusuf İşler (@yusufislereng1) February 5, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на юге Швейцарии из-за сошедшей лавины погибло четыре лыжника из Германии.

