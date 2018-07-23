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ПолитикаЭкономика

"Восстановить империю": Прилепин собрался подчинить Украину России

2.1тЧитать новость на украинском

Писатель Захар Прилепин, который воевал в рядах террористической "ДНР", заявил, что России следует вспомнить опыт создания самой большой империи на земле для возвращения Украины под свой контроль.

Кроме того, пособник оккупантов впал в ностальгию за временами, когда украинские продажные политики обо всем отчитывались перед "хозяевами" из Кремля, и с сожалением отметил, что этот период закончился после победы Революции Достоинства. Своими имперскими размышлениями он поделился в интервью "Rubaltic.ru".

"Я много раз бывал в Украине, в том числе и в компании российских политиков. Я прекрасно помню, что украинские чиновники им буквально докладывали, как проходят выборы, как обстоят дела и так далее. Российским политикам и околополитической финансовой приблуде там принадлежали поля, луга, отели, спа-салоны… Все на свете им принадлежало. Они были уверены: раз мы все в Украине скупили, то она у нас под контролем. А потом выясняется, что можно вывести "за печеньки" несколько сотен тысяч человек, которые все на своем пути сметут, и все ваши отели в политическом смысле гроша ломаного не будут стоить", — отметил писатель-террорист.

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Кроме того, Прилепин уверен, что причиной потери Россией возможности всецелого воздействия на Украину является ее бессмысленная уверенность в возможности купить себе благосклонность соседей. На самом же деле, по его убеждению, страна-агрессор должна выстраивать свою стратегию, опираясь на имперский и советский исторический опыт.

"Вера в бабло ни к чему хорошему не приводит. Действовать нужно не только деньгами (хотя и деньгами тоже), но и на тонких энергиях — на культурных, политических и прочих. И Россия умеет это делать, у нее это тоже получалось. Мы же создали самую большую на планете империю! Надо просто восстановить некоторые традиции, в том числе и советские", — подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Прилепин уже заявлял, что Россия заинтересована в контроле не только над Донбассом, но и над всей территорией Украины.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на Обозревателе.

Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Захар Прилепин
Место
Россия
Объект
террористы "ДНР"
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Dmitrovich Dmitro
Dmitrovich Dmitro
Какой отличный показатель того, что Украина идет правильным путем. Именно поэтому пытаются сменить Пороха на кого-нибудь, кого можно было бы подчинить. Через обиженных олигархов пытаются пропихнуть и Тимошенко, и Гриценко (на этих ребят компромат найдется), и даже Зеленского. У ОРДЛО тоже большие надежды на Тимошенко, как они сами и заявляли.
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