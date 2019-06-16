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Восстание в Молдове: стало известно о задержании врага Додона

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На границе Румынии и Молдовы задержали оппозиционного молдавского политика Ренато Усатого. Инцидент произошел, когда лидер "Нашей партии" попытался въехать на территорию Молдовы.

Об этом сам политик сообщил на своей странице в Facebook. Напомним, что он обвиняется правоохранительными органами Молдовы в организации покушения на бизнесмена Германа Горбунцова. Сам же Усатый заявил, что возвращается в страну, чтобы доказать свою невиновность.

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По информации ресурса Point.md, задержанный Ренато Усатый уже доставлен в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью.

Задержание Ренато Усатого

Задержание Ренато Усатого

point.md

Задержание Ренато Усатого

Задержание Ренато Усатого

point.md

Задержание Ренато Усатого

Задержание Ренато Усатого

point.md

Задержание Ренато Усатого

Задержание Ренато Усатого

point.md

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в связи с политическим кризисом Молдову массово покидают бизнесмены и политики.

Напомним, что что 15 июня Конституционный суд Молдовы пересмотрел и аннулировал свои решения, которые касались роспуска парламента, проведения досрочных выборов 6 сентября и ставили под сомнение законность правительства Майи Санду.

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Тема
Протесты в Молдове
Место
Молдова
Тег
политика
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Н Олег
Н Олег
усатый - це михо молдавской подитики ... и воротился как он ... а зарештовали -- отпустют, тока рейтинг повысят ...
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