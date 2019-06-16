Восстание в Молдове: стало известно о задержании врага Додона

На границе Румынии и Молдовы задержали оппозиционного молдавского политика Ренато Усатого. Инцидент произошел, когда лидер "Нашей партии" попытался въехать на территорию Молдовы.

Об этом сам политик сообщил на своей странице в Facebook. Напомним, что он обвиняется правоохранительными органами Молдовы в организации покушения на бизнесмена Германа Горбунцова. Сам же Усатый заявил, что возвращается в страну, чтобы доказать свою невиновность.

По информации ресурса Point.md, задержанный Ренато Усатый уже доставлен в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью.

Задержание Ренато Усатого point.md

Задержание Ренато Усатого point.md

Задержание Ренато Усатого point.md

Задержание Ренато Усатого point.md

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в связи с политическим кризисом Молдову массово покидают бизнесмены и политики.

Напомним, что что 15 июня Конституционный суд Молдовы пересмотрел и аннулировал свои решения, которые касались роспуска парламента, проведения досрочных выборов 6 сентября и ставили под сомнение законность правительства Майи Санду.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!