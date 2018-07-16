"Воспользовались нами!" Трамп окончательно определился со своими врагами

Евросоюз, Россия и Китай являются врагами США.

Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News, передает "Лента.ру". "Я думаю, что у нас много врагов. Думаю, что Евросоюз является нашим врагом в торговом плане. Возможно, вы не думали так о ЕС, но это наш враг. Россия — враг в некоторых аспектах. Китай — враг в экономическом плане, однозначно враг", — подчеркнул он.

При этом Трамп отметил, что "статус врага не значит, что эти страны плохие".

"Я уважаю лидеров этих стран, но в плане торговли они воспользовались нами. А страны, которые входят в НАТО, к тому же не платят по счетам", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США обнародовали подробный график встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля.