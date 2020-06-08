"Воскресший" Ким Чен Ын показался на публике после новой волны сообщений о смерти

Лидер КНДР Ким Чен Ын показался на публике после новой волны сообщений о его смерти.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), 7 июня Ким Чен Ын председательствовал на заседании политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), на котором обсуждались вопросы экономического развития страны (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ким Чен Ын

Отмечается, что главной темой стало развитие химической промышленности. Ким Чен Ын "указал направление и способы перестройки химической промышленности КНДР в соответствии с принципами идеологии чучхе и требованиями современности, чтобы вывести отрасль на путь устойчивого развития".

Также на совещании затрагивалась тема строительства жилья в Пхеньяне для улучшения благосостояния жителей столицы Северной Кореи.

ЦТАК

ЦТАК

ЦТАК

Как сообщал OBOZREVATEL:

лидер КНДР пропал из поля зрения СМИ в апреле. Он появился на публике 11 апреля и до 1 мая не было известно о его участии в мероприятиях.

СМИ сообщали об ухудшении здоровья северокорейского лидера на фоне перенесенной им операции.

В итоге, в начале мая Ким Чен Ын появился на публике, посетив открытие завода по производству удобрений.

Но после этого в течение 20 дней лидер КНДР снова исчез из публичной плоскости, спровоцировав новые сообщения о его болезни и смерти в южнокорейских СМИ.

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