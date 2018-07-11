Вопрос решен? В Сенат США внесли важный документ по Крыму

В Сенат США был внесен проект резолюции, в которой осуждается аннексия Крыма со стороны РФ и нарушение прав человека на полуострове.

"В документе, в частности, подтверждается позиция Сената о том, что Крым является частью суверенной территории Украины. Подчеркивается, что политика США должна заключаться в противодействии попыткам изменить статус, демографическую карту или политическую природу Крыма", - указывает пресс-служба Посольства Украины в США.

В частности, сенаторы призвали руководство США продолжать проводить политику санкций в отношении РФ и применить усилия для того, чтобы Евросоюз ввел дополнительные ограничительные меры.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июня в СМИ появилось сообщение о том, что Трамп якобы заявил, что аннексированный Крым является российским, так как все, кто живет на полуострове, говорят по-русски.

Затем, 30 июня, Трамп ушел от однозначного ответа на вопрос о том, признают ли США Крым в составе России. Когда журналисты затронули эту тему, американский лидер сказал: "Посмотрим".

При этом спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заверил, что они не планируют признавать аннексию Крыма Российской Федерацией.