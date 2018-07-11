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ПолитикаЭкономика

Вопрос решен? В Сенат США внесли важный документ по Крыму

12.8тЧитать новость на украинском

В Сенат США был внесен проект резолюции, в которой осуждается аннексия Крыма со стороны РФ и нарушение прав человека на полуострове.

"В документе, в частности, подтверждается позиция Сената о том, что Крым является частью суверенной территории Украины. Подчеркивается, что политика США должна заключаться в противодействии попыткам изменить статус, демографическую карту или политическую природу Крыма", - указывает пресс-служба Посольства Украины в США.

В частности, сенаторы призвали руководство США продолжать проводить политику санкций в отношении РФ и применить усилия для того, чтобы Евросоюз ввел дополнительные ограничительные меры.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июня в СМИ появилось сообщение о том, что Трамп якобы заявил, что аннексированный Крым является российским, так как все, кто живет на полуострове, говорят по-русски.

Затем, 30 июня, Трамп ушел от однозначного ответа на вопрос о том, признают ли США Крым в составе России. Когда журналисты затронули эту тему, американский лидер сказал: "Посмотрим".

При этом спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заверил, что они не планируют признавать аннексию Крыма Российской Федерацией.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Темы
Аннексия КрымаВстреча Путина и Трампа
Место
США
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"В документе, в частности, подтверждается позиция Сената о том, что Крым является частью суверенной территории Украины. " Вы не представляете, как нам в России важно мнение американского сената.Да и по справедливости если, то все же помнят, как Украинская империя воевала за Крым с турками,а после завоевания был издан манифест украинской императрицы Екатерины II "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Украинскую державу"Так же украинский князь Григорий Потёмкин ,по указу всё той же украинской императрицы Екатерины,основал Севастополь,базу украинской Черноморской эскадры
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Klins Sergei
Klins Sergei
Кастрюлев Мыкола, Польшу от немцев освободили.Ихай Пэтя так сказал.Резюме-как свидомитов,таких долбое6ов, не видал.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Я удивляюсь почему некоторые страны напрочь не хотят признавать реальность. Крым российский, был, есть и будет! А по поводу прав человека, то поговорим об этом когда тюрьму в Гуантанамо закроют и накажут всех виновных.
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Концевой Сергей
Концевой Сергей
Пигин Макс, а перечислить можешь эти некоторые страны?
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