"Вопрос решен": Путин передаст смертоносное оружие стране-соседке Украины

В Турцию привезут первые зенитно-ракетные комплексы С-400 из России. Поставка запланирована на первую половину июля 2019-го года.

Об этом в интервью телеканалу NTV рассказал президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган. Он заверил, что вопрос решен окончательно.

"Мы обсуждали тему С-400 с Россией. Действительно, вопрос о С-400 решен. Я думаю, что поставки начнутся в первой половине июля", – подчеркнул Эрдоган.

Он также добавил, что планирует обсудить возможную реакцию Соединенных Штатов Америки с президентом США Дональдом Трампом. Встреча лидеров Турции и США пройдет на саммите G20.

ЗРК С-400

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство обороны США предупредило Турцию, что в случае закупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400 ее ждут серьезные проблемы.

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