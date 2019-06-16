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"Вопрос решен": Путин передаст смертоносное оружие стране-соседке Украины

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В Турцию привезут первые зенитно-ракетные комплексы С-400 из России. Поставка запланирована на первую половину июля 2019-го года.

Об этом в интервью телеканалу NTV рассказал президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган. Он заверил, что вопрос решен окончательно.

"Мы обсуждали тему С-400 с Россией. Действительно, вопрос о С-400 решен. Я думаю, что поставки начнутся в первой половине июля", – подчеркнул Эрдоган.

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Он также добавил, что планирует обсудить возможную реакцию Соединенных Штатов Америки с президентом США Дональдом Трампом. Встреча лидеров Турции и США пройдет на саммите G20.

ЗРК С-400

ЗРК С-400

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство обороны США предупредило Турцию, что в случае закупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400 ее ждут серьезные проблемы.

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Персона
Реджеп Тайип Эрдоган
Место
Турция
Теги
оружиеРоссияТурция
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Страна-соседка???? :-))) От России до США ближе, чем от Украины до Турции! :-)))))
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леня зе
леня зе
с-400 это -ПВО.теперь Россия может законно снимать все коды с F-35 .xa-xa-xa
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
леня зе:"с-400 это -ПВО". Тогда другое дело: ИЛам нельзя и близко туда полетать, а то будет, как в Сирии. "теперь Россия может законно ". Ой, да с каких пор Россию это волнует законно, не законно!
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CARGO 100
CARGO 100
Вам до этих соседей 550 км напрямую через Чёрное море ...
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